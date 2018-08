Wochenanalyse BYD Aktie: Besser nicht hinsehen – oder??

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

BYD war lange Zeit Hoffnungsträger an den Börsen. Insbesondere die Interessenten an Wachstumswerten haben sich bei dieser Aktie die Hoffnung gemacht, es könne deutlich weiter nach oben gehen. Diese Vorstellung muss weichen. Wahrscheinlicher sind nach den jüngsten Eindrücken Abschläge in Richtung von 4,20 Euro. Das entspricht einem weiteren Minus in Höhe von mehr als 20 %, wenn die Erholung nicht rasch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.