Wochenanalyse BP: Langsam, aber stetig – gewinnen!

BP konnte in den vergangenen Tagen dieser Woche wieder etwas punkten. Die Aktie verlor zwar unter dem Strich am letzten Handelstag der Woche etwas, konnte jedoch den Weg Richtung Mehr-Jahres-Hoch fortsetzen. Das Potenzial beläuft sich aus Sicht charttechnischer Analysten zumindest auf 8 %, ggf. auch auf 17 %. Im Einzelnen: Die Aktie hat innerhalb einer Woche insgesamt 1,4 % Plus erzielt. Damit ist das Ergebnis der vergangenen zwei Wochen nur noch leicht negativ. Der übergeordnete charttechnische Aufwärtstrend läuft noch weiter. Jetzt ist aus Sicht der Charttechnik vor allem das bisherige 2-Jahres-Hoch 6,07 vom 3. Januar 2017 das Ziel. Bis dahin fehlen noch 8 %. Dann könnte es auch rasch auf das aktuelle 5-Jahres-Hoch 6,75 Euro nach oben gehen, heißt es mit Blick auf den längerfristig wieder stärkeren Kurs. 17 % fehlen noch, sodass die Aktie attraktiv scheint.

Wichtig wäre es aus Sicht der Charttechniker jedoch, dass die Aktie 5 Euro als wichtige Unterstützungsmarke nicht unterkreuzt wird. Auch das 1-Jahres-Tief 4,78 Euro vom 29. August 2017 könnte noch Halt geben.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten?

Wirtschaftlich gab es in den vergangenen Tagen keine wichtigen und kursbewegenden Nachrichten mehr. Dabei ist die Aktie für 65 % aller Bankanalysten aktuell noch ein Kauf. 35 % wollen den Wert halten, niemand denkt an einen Verkauf. Insofern ist die Stimmung ähnlich zur charttechnischen Ausgangssituation noch gut.

Technische Analysten gehen davon aus, dass die Aktie noch im Aufwärtstrend sei. Immerhin sind die Trendpfeile mittel- und langfristig aufwärts gerichtet. Nun beträgt der Vorsprung auf den GD200 noch 5,4 %. Dies ist ein Kaufsignal! Zu bedenken ist jedoch, dass die Kurstrends im kurzfristigen Bereich minimal abwärts gerichtet sind. Insofern gilt keine unbeschränkte Kaufempfehlung, wenn es nach den Analysen der Techniker geht.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.