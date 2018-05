Wochenanalyse BP Aktie: Schöner geht es nicht – diese Aktie steigt…

BP konnte auch in der abgelaufenen Woche wieder nach oben klettern. Der Wert legte um mehr als 1,4 % zu und befindet sich nun auf Kurs früherer Hochpunkte. Dabei hat BP sogar 4,7 % in zwei Wochen gewonnen und innerhalb eines Monats ein Plus von über 10 % erzielt. Dies sind deutliche Gewinne, die aus dem früheren Langweiler aus charttechnischer Sicht ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.