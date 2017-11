Wochenanalyse BMW: Starkes Chancenpotenzial verstärkt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

BMW hat zuletzt wieder einen beeindruckenden Stand an den Börsen erreicht. Die Aktie ist kurzfristig in einem Seitwärtstrend gefangen, sollte jedoch aufgrund dieser Stabilität nach Ansicht charttechnischer Experten auch die Chance haben, einen Ausbruch auf Kurse bis bzw. über 100 Euro zu starten. Die Voraussetzungen seien jedenfalls gut, heißt es unter den Chartanalysten. Im Einzelnen: Zuletzt ging es auf Wochenbasis vergleichsweise ruhig zu. Immerhin konnten die Kurse per Saldo um 1,4 % zulegen und damit auch das längerfristige Chartbild stützen. Die Aktie hatte am 6. November indes ein 6-Monats-Hoch erreicht, das jetzt ein kurzfristiges Kursziel darstellt. 90,97 Euro als 1-Jahres-Hoch vom 3. Januar 2017 sind dann das nächst erreichbare Kursziel, bei dem ein zusätzliches wichtiges Zeichen gesetzt werden könnte.

Denn: bis zu 100 Euro, einer runden und magischen Marke, würde es für BMW keine nennenswerten Widerstände mehr geben. Die Aktie könnte in den kommenden Wochen daher für eine Überraschung an den Märkten sorgen. Tiefpunkte sind derzeit nicht zu erwarten. Denn bei 85 Euro finden sich aktuell sehr kräftige Haltezonen, die einem Ansturm standhalten sollten. Auch 80 Euro dürften als Haltezone dienen.

Wirtschaftliche Analysten: Situation verbessert sich

Zuletzt wurde zudem gemeldet, BMW habe das zusammen mit SGL Carbon gegründete Gemeinschaftsunternehmen nun abgegeben. Zudem wurden 200 Millionen Euro in die Entwicklung von Batteriezellen investiert.

Dennoch sind nur 35 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen derzeit halten, 30 % denken an einen Verkauf.Technische Analysten verweisen darauf, dass BMW noch im Aufwärtstrend sei. Auf den GD200 habe man 2,2 % Vorsprung. Dies ist ein formales Kaufsignal, bei dem allerdings Vorsicht geboten ist! Auch auf den mittelfristigen GD100 hat die Aktie einen Vorsprung!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.