Wochenanalyse BHP Billiton: Hier kann es zum Ausbruch kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

Liebe Leser,

BHP Billiton konnte in den zurückliegenden Handelstagen die grundsätzlich starke Verfassung des Unternehmens bestätigen. Chartanalysten vermuten hier, dass der Kurs derzeit Anlauf nimmt, um aus einem relativ stabilen Seitwärtstrend auszubrechen – mutmaßlich nach oben. Gelänge dies, wären Kursgewinne Richtung 20 Euro denkbar. Dies entspricht einem Potenzial von etwa 30 %. Im Einzelnen: Die Aktie hat auf Wochenbasis 2,5 % zugelegt. Dies gilt bereits als gutes Zeichen, da damit das 2-Wochen-Minus auf 2,3 % reduziert werden konnte. Nun gewann der Kurs auch an der überwiegenden Anzahl an Tagen. Auch dies wird im übergeordneten „langfristigen“ Aufwärtstrend der Chartanalyse gerne gesehen, wobei in den vergangenen Wochen ein Seitwärtstrend eingeläutet worden war.

Als erstes Kursziel können 16,78 Euro gelten, die in dieser Seitwärtsbewegung das Top vom 7. November 2017 markieren. Der Abstand beläuft sich auf nur 6 %. Gelingt ein Ausbruch, wird es nach den charttechnischen Expertisen interessant. Das nächst erreichbare Hoch wären 17,24 Euro, ein 2-Jahres-Top vom 24. Januar 2017. Darüber sind dann keine Widerstände erkennbar, womit 20 Euro ein realistisches Kursziel darstellten. Die Unterstützungen nach unten sind bei etwa 15 Euro massiv aufgestellt, womit ein weitergehender Rutsch kaum zu erwarten sei, heißt es.

Kaum neue Nachrichten

Aus wirtschaftlicher Sicht haben sich kaum Änderungen ergeben. Es gab wenig neue Nachrichten. Immerhin meinen dennoch 55 % aller Bankanalysten, der Wert sei ein Kauf. 30 % wollen halten und 15 % plädieren für den Verkauf. Dies ist ein positives Stimmungsbild.Technische Analysten sind uneins. Die Aktie ist kurzfristig im Baisse-Modus. In allen anderen zeitlichen Dimensionen befindet sich der Wert knapp im Aufwärtstrend. 6 % Vorsprung auf den GD200 sind ein Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.