Wochenanalyse BASF: Noch einmal nach oben!

Liebe Leser,

BASF konnte in der abgelaufenen Woche wieder ein starkes Signal setzen. Zumindest am Freitag wurde mit einem Plus von 3 % der Angriff auf neue Topkurse eingeläutet, schätzen Chartanalysten die Situation vergleichsweise optimistisch ein. Die Notierungen laufen auf eine Wand von 100 Euro zu. Darüber würde sich ein Kurspotenzial in Höhe von mehr als 15 % ergeben, so die Analysten. Im Detail: Die Aktie zeigte sich im Wochenverlauf relativ unentschlossen. Die Kurse kletterten leicht und kamen schließlich in der zweiten Wochenhälfte zurück. Erst am letzten Tag der Woche ging es plötzlich scharf nach oben. Damit bestätigten Chartanalysten allerdings nur den ohnehin sichtbaren langfristigen Aufwärtstrend, den BASF erreicht hat.

In den zurückliegenden Handelstagen ging es um insgesamt gut 3 % nach oben. Damit ist auch das 2-Wochen-Ergebnis wieder positiv. Die Kruse konnten damit in einem Monat immerhin 4 % aufsatteln und gewannen in den vergangenen 6 Monaten 13 %. Das Jahresergebnis 2017 beläuft sich auf 8 %. Es ist charttechnisch alles im Lot. Nun gilt es, das Allzeithoch 97,48 Euro vom 6. November 2017 wieder einzuholen. Darüber warten 100 Euro als runde, glatte Hürde und dann wäre der Weg frei, mangels Widerständen weiter zu wachsen. Nach unten schützt zumindest die Marke von 90 Euro recht schnell.

Wirtschaftliche Nachrichten: Fusion?

Zudem konnte BASF für sich verbuchen, dass Gespräche über eine Fusion mit DEA stattfinden sollen. Damit ist die Stimmung nun positiv. Auch 60 % aller Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen halten, während 25 % verkaufen.

Technische Analysten wähnen BASF im Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind in allen Dimensionen aufwärts gerichtet. So beträgt auch der Abstand auf den GD200 hohe 8,4 %. Dies ist ein starkes Kaufsignal noch vor 100 Euro!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.