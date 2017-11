Wochenanalyse BASF: Diese Signale sind wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser,

BASF hat in der vergangenen Woche einen kleinen Abwärtsmarsch eingeläutet. Technische und charttechnische Analysten sind jedoch der Meinung, hier handele es sich um Gewinnmitnahmen, die keinen bedeutenden Einfluss auf den Verlauf der künftigen mittelfristigen Kursentwicklung haben sollten. Die Aktie ist auf dem Weg zu einem neuen Allzeithoch, darüber hinaus zu 100 Euro und dann zu deutlich höheren Notierungen!

BASF ist in der zurückliegenden Handelswoche um mehr als 3 % abgesackt. Dennoch sind die Notierungen in der Monatsanalyse noch mit gut 5 % im Plus. Die Kursentwicklung spiegelt aus Sicht der wirtschaftlich orientierten Analysten den Umstand wider, dass es zu Liefer- und Produktionsengpässen kam. Solche Nachrichten sind ein willkommener Anlass, Gewinne mitzunehmen. Dennoch sind noch 45 % der Fundamentalanalysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % wollen derzeit „halten“, während 25 % für einen „Verkauf“ votieren. Kursziel ist nach chartanalytischer Meinung über dem Allzeithoch 97,48 Euro vom 6. November ein Bereich jenseits von 100 Euro.

Technische Analysten: Optimismus bleibt

Technische Analysten sehen die Aktie der BASF unverändert im Aufwärtstrend. Die Aktie hat alle Trendsignale nach oben gedreht und den GD200 um mehr als 7,5 % distanziert. Dies gilt als starkes Zeichen im Aufwärtsmarsch!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.