Wochenanalyse BASF Aktie: Das könnte gefährlich werden!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF hat vor kurzem erst die gute Nachricht erhalten, dass die Gesellschaft Anteile von Bayer im Zuge des Monsanto-Deals übernehmen kann. Dies hätte den Kurs nach vorhergehender Meinung von Analysten an sich nach oben treiben sollen. Allerdings sind die Werte in den kommenden Wochen wahrscheinlich ähnlich schwach wie aktuell, meinen die charttechnischen Analysten. Denn die Aktie befindet sich in einem klaren ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.