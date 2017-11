Wochenanalyse Aurelius: Keine Zitterpartie mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

die Aktie von Aurelius war zuletzt in die Kritik geraten, nachdem die Kurse auf die Untergrenze von 50 Euro zugesteuert waren. Diese schwächere Phase ist allerdings in der vergangenen Woche eindrucksvoll positiv gedreht worden. Die Kurse kratzten in den Tagessitzungen an der 50-Euro-Marke, konnten sich letztlich aber oberhalb der wichtigen Verteidigungslinie etablieren und beendeten die Woche auf 52,02 Euro. Insgesamt sind die Kurse daher fast auf dem Anfangsniveau der Handelswoche stehengeblieben. Dies könnte aus Sicht der charttechnischen Analysten nach einem Verlust von 7 % innerhalb von einem Monat ein starkes Zeichen sein. Immerhin hält die Untergrenze, so dass auch das bisherige 6-Monats-Tief von 45,46 Euro, erreicht am 4. Juli 2017, nicht mehr in Greifweite zu sein scheint.

Wirtschaftlich betrachtet hatten sich keine neuen Informationen ergeben, die das aktuelle Geschehen hätten beeinflussen können. Noch immer sind 100 % der fundamental ausgerichteten Analysten der Meinung, die Aktie von Aurelius sei ein „Kauf“. Kein Analysten „hält“ lediglich, kein Analyst möchte „verkaufen“. Dies nährt die Hoffnung. Chartanalysten verweisen darauf, dass 57,21 Euro als 6-Monats-Hoch vom 2. Oktober 2017 noch immer erreichbar sind. Darüber wartet demnach das bisherige Allzeithoch 67,03 Euro, markiert am 17. März 2017.

Technische Analysten: Trend unentschieden

Etwas zurückhaltender sind technische Analysten. Die Trendbewegungen schwanken um den jeweiligen durchschnittlichen Kurs verschiedener Betrachtungszeiträume. Der Abstand ist so gering, dass hier noch abzuwarten ist, bevor sich ein endgültiger Trend ergibt!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.