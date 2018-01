Wochenanalyse Aurelius: Kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

Aurelius hat eine starke Handelswoche hinter sich gebracht. Die Aktie bestätigte, was wir an dieser Stelle bereits seit geraumer Zeit analysiert hatten: Es geht jetzt darum, das nächste Top zu erreichen. Bis dahin fehlen noch gut 12 %, wobei darüber keine Widerstände mehr existierten. Der Aufwärtsmarsch könne demnach sogar relativ kräftig weiter nach oben gehen. Im Einzelnen: Die Aktie hat seit Mitte November zu einem einzigartigen Comeback nach oben angesetzt. Der Wert war auf weniger als 50 Euro gefallen, befindet sich nun allerdings wieder im Aufwärtsmodus. Seither gewann der Kurs etwa 10 Euro hinzu und schob zuletzt wichtige Zwischenhochs weiter nach oben. Die Aktie klopft nun an der numerischen Zwischengrenze von 60 Euro. Darüber wartet dann das Allzeithoch 67,03 Euro. Dann würden keine nennenswerten Widerstände mehr existieren. Nach unten ist das Papier bei 52/53 durch Zwischenunterstützungen geschützt.

Wirtschaftlich neue Nachrichten gibt es nicht. 100 % aller Bankanalysten wollen noch kaufen.

Technische Analysten: Kaufen

Auch technische Analysten wollen noch kaufen. Der GD200 verläuft bei 50,74 Euro und ist 17 % entfernt. Insofern liegt ein Kaufsignal vor! Erst bei weniger als 50 Euro würde es eng.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.