Wochenanalyse Aurelius: Endlich das Comeback!

Aurelius ist in der zurückliegenden Woche wieder aus einem tiefen Loch nach oben gekommen. Chartanalysten sind der Meinung, die Aktie habe das Potenzial, wieder auf neue Tops von 57 bzw. darüber sogar 67 Euro zu steigen. Denn die Zeichen sind nach dieser Woche wieder besser geworden. Im Detail: Die Aktie ist anfangs auf neue Tiefs gefallen und musste deutlich unter 50 Euro aus dem Handel gehen. Dann kam es zu einem Comeback über die charttechnisch wichtige Hürde von 50 Euro. Dies ist ein starkes Zeichen, dass einen neuen charttechnischen Aufwärtstrend einleiten kann.

Aktuell ist die Aktie aus charttechnischer Sicht lediglich in einem neutralen Modus. Ohne wesentliche wichtige Nachrichten jedoch gelang es immerhin, ein kleines Plus von 1,4 % zu realisieren und damit die Kurse wieder nahe an eine Trendwende zu führen. Bei 52 bis 52,50 Euro dürften sich Widerstände ergeben. Darüber kann es dann auf das 6-Monats-Hoch 57,21 Euro vom 2. Oktober gehen. Die Aktie wird indes von 100 % aller Bankanalysten als „Kauf“ gewertet.

Technische Analysten: Knapper Abwärtstrend

Technisch betrachtet ist die Aktie im Abwärtstrend. Der Kurs ist in allen zeitlichen Dimensionen knapp unter dem jeweiligen GD. Dies ist ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.