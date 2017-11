Wochenanalyse Aurelius: Dramatische Wende!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius ist in dieser Woche noch einmal schwächer geworden und bereitet Charttechnikern nun Kopfzerbrechen. Das Unternehmen musste allein am Freitag einen Einbruch um 1,5 % hinnehmen und ist damit auf nur noch 50 Euro abgerutscht. Das verlängerte den charttechnisch mittlerweile ungünstigen Eindruck noch. Die Aktie verlor binnen dieser Woche immerhin fast 4 %. Innerhalb von zwei Wochen ist es um deutliche 5 % abwärts gegangen. Aus charttechnischer Sicht ist es noch wesentlich belastender, dass die Aktie nun auf weniger als 50 Euro abzusacken droht. Diese magische Untergrenze gilt als letzte Instanz vor dem 6-Monats-Tief 46,46 Euro, erreicht am 4. Juli 2017. Nur noch 10 % trennen Aurelius vor diesem massiven Abwärtssignal.

Wirtschaftlich bewanderte Analysten konnten in der zurückliegenden Woche keine neuen Signale ausmachen. Dennoch sind weiterhin 100 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand „hält“ Aurelius, niemand „verkauft“ derzeit. Dennoch ist das 6-Monats-Hoch 57,21 Euro vom 2. Oktober schon relativ weit entfernt.

Technische Analysten: Vorsicht

Technische Analysten warnen davor, dass die Aktie in einen relativ großen Abwärtssog geraten kann. Die Trendsignale zeigen in allen Dimensionen einen Baisse-Modus an. Der Abstand ist mit bis zu 4 % noch relativ gering. Dennoch: Vorsicht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.