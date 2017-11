Wochenanalyse Aurelius: Aufwärtstrend gesichert, 15 % Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius konnte in der abgelaufenen Woche wieder einige positive Zeichen setzen. Immerhin gelang es der Aktie, charttechnisch orientierte Analysten dahingehend zu überzeugen, dass der Wert nunmehr in einem neuen charttechnischen Aufwärtstrend sei. Nun geht es darum, dass wieder knapp 25 % Potenzial entstanden sind. Konkret: Aurelius ist in den vergangenen Tagen aus charttechnischer Sicht deutlich stärker geworden. Die Aktie legte von etwa 50 Euro ausgehend auf mehr als 53 Euro zu. Dies ist im langfristigen charttechnischen Bild vor allem deshalb wichtig, weil die Aktie schon auf dem Weg in einen Abwärtstrend gewesen ist. Dieser Eindruck konnte korrigiert werden.

50 Euro gelten als wichtige Untergrenze. Diese konnte nunmehr verteidigt werden. Das gilt bereits als starkes Zeichen. Zudem befindet sich Aurelius jetzt auch wieder auf dem Weg zu Kursen in Höhe von 57,21 Euro. Dort befindet sich das bisherige 6-Monats-Hoch vom 2. Oktober 2017. Noch fehlen knapp 7 %, die könnten jedoch rasch aufgeholt sein. Immerhin gelang innerhalb von einer Woche bereits ein Gewinn in Höhe von 5 %. Die Aktie könnte darüber sogar das bisherige Allzeithoch von 67,03 Euro, erreicht am 17. März 2017, wieder toppen. Dies entspricht einem Potenzial von gut 20 %, womit dann auch die runde Marke 70 Euro erreichbar scheint. Unter dem Strich ein gutes Bild.

Wirtschaftlich: Wichtige Stimmungsgewinne

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind und bleiben relativ optimistisch. Immerhin investiert ein Tochterunternehmen nun 20 Millionen Euro. Zudem sind 100 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Niemand hält, niemand verkauft.

Technische Analysten sind vorsichtiger. Momentan konnten alle Trendpfeile aufwärts gedreht werden. Allerdings ist der Vorsprung relativ knapp. Es geht um 2 Euro. Daher gibt es ein vorsichtiges Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.