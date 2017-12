Wochenanalyse Aurelius: Aktie ein klarer Kauf!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

die Aktie von Aurelius ist zuletzt erneut in ihrem starken Aufwärtstrend bestätigt worden. Der Titel befindet sich auf dem Weg, frühere Hochs erneut zu erobern. Dabei eröffnet sich auf Basis der bisherigen Notierungen die Chance, Kursgewinne von mehr als 20 % zu schaffen, meinen die charttechnischen Analysten mit Blick auf die jüngste Hochphase. Im Detail: Aurelius bestätigte in der abgelaufenen Woche, dass sich die Aktie in einem charttechnischen Aufwärtstrend befindet. Dieser war zuletzt in Abrede gestellt worden, nachdem der Wert hin – und herschwankte und auf Basis dieser Schwankungen sogar unter die Marke von 50 Euro nach unten gerutscht. Hier hatten Chartanalysten bereits vermutet, die Aktie könne ein neues Zwischentief testen, nachdem am 4. Juli 2017 das bisherige Minuslevel 45,46 Euro erreicht worden war. Der Kurs drehte jedoch wieder nach oben ab und visiert frühere Tops an, heißt es. In der abgelaufenen Woche ging es demgegenüber etwas gemächlicher zu. Die Aktie ist an keinem einzigen der Wochentage stärker geschwankt. Zur Zeit scheinen die Investoren abzuwarten, ob sich eine neue Korrektur ergibt.

Dabei ist das 6-Monats-Hoch 57,21 Euro vom 2. Oktober 2017 nicht besonders weit entfernt. Wenn dies überwunden wird, dann ist aus charttechnischer Sicht der Weg bis zum bisherigen Allzeithoch bei 67,03 Euro frei. Die Aktie hat bis dahin etwa ein Aufholpotenzial in Höhe von gut 15 %. Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es zuletzt mit dem Verkauf der „Studienkreis Gruppe“. Weiterhin sind 100 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Niemand hält einfach oder verkauft gar.

Technische Analysten: Schöne Bewegung

Auch aus Sicht der technischen Analyse ist die Aktie noch im Aufwärtstrend. Immerhin sind die Trendpfeile in allen zeitlich bedeutenden Dimensionen nach oben gedreht. Dabei sind es zum GD200 noch gut 11 %. Ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.