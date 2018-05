Wochenanalyse Aurelius Aktie: Weiter kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aurelius konnte in der abgelaufenen Woche die Kritiker wieder überzeugen. Auch wenn es am Freitag um mehr als 2 % nach unten ging, sieht es für den Wert relativ zufriedenstellen aus, was die kurzfristigen Aussichten auf neue Rekorde betrifft. Langfristig ist der charttechnische Aufwärtstrend ohnehin sehr stark. Im Detail: Der Wert hat zuletzt seit Anfang April einen massiven Aufschwung nach oben ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.