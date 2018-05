Wochenanalyse Aurelius Aktie: Jetzt kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Die Aktie von Aurelius ist in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich stärker geworden. Es wird in der kommenden Woche sogar darum gehen, ob Aurelius ein neues Rekordhoch erzielen kann. Allein am Freitag konnte Aurelius einen Aufschlag von 5 % erzielen. Dies ist ein massiver Gewinn, der das Wochenergebnis wieder in den grünen Bereich verschob. Fast 4 % Plus in einer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.