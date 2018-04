Wochenanalyse Apple: Das war sehr überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat in der abgelaufenen Woche einige Schwankungen an den Tag gelegt. Das hat kurzfristig dazu geführt, dass die Aktie des Kultunternehmens in Höhe der bisherigen Niveaus verharrte, die sich knapp unterhalb des wichtigen Korridors zwischen 140 und 150 Euro befindet. Dennoch sind die Aussichten zumindest aus charttechnischer Sicht gut. Die Aktie hat einen übergeordneten langfristigen charttechnischen Aufwärtstrend erreicht. Dieser würde ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.