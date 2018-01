Wochenanalyse Apple: Zwischenschritt gelungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple konnte in den zurückliegenden Handelstagen wieder etwas Kredit an den Aktienmärkten gewinnen. Die Aktie hat die Chance, nach der Eroberung einer runden Kursmarke sofort ein Allzeithoch einzuholen und dann einen gigantischen Aufwärtsmarsch hinzulegen, heißt es. Der Wert habe damit ein Potenzial in Höhe von über 25 %, lässt sich errechnen. Im Einzelnen: Die Aktie ist in einem charttechnischen, übergeordneten Aufwärtstrend. Bei dieser Bewegung konnten in Höhe von 135 Euro durch einen längeren Aufenthalt Unterstützungen gebildet werden, die nun wiederum halten sollten. Charttechnische Analysten sind dementsprechend ganz froh, dass die 140er-Untergrenze zuletzt gar nicht mehr getestet worden ist. Nun sollte es wieder Richtung 150 Euro, einer wichtigen Obergrenze, gehen. Gelingt dies, dann wäre das Allzeithoch 151,65 Euro vom 8. November 2017 wieder sehr nahe. Darüber finden sich keine Widerstände mehr. Dann sind auch 200 Euro erreichbar.

Technische Analyse: Klarer Trend

Nach Meinung technischer Analysten befindet sich die Aktie im Aufwärtstrend. Mittel- und langfristige Trendsignale sind grün. Der GD200 notiert bei 136,09 Euro. Bis dahin existiert ein Kaufsignal! Erst darunter wäre damit zu rechnen, dass es zu einer möglichen Abwärtsbewegung kommt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.