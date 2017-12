Wochenanalyse Apple: Ein Weihnachtsgeschenk?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat in der Vorweihnachtszeit einige Enttäuschungen produziert. Noch immer warten charttechnische Analysten darauf, der Wert möge den Durchbruch auf ein neues Top schaffen. Dann sind Kursgewinne bis zu gut 30 % möglich, heißt es mit Blick auf das gesamte charttechnische Bild. Im Detail: Die Aktie hat übergeordnet klar einen charttechnischen Aufwärtstrend erreicht. Dabei konnte der Wert an der Grenze von 150 Euro zuletzt nicht mehr anklopfen, sondern läuft noch auf die runde Marke zu. Sollte es gelingen, diese zu überwinden, dann sei das bisherige Allzeithoch nicht mehr weit entfernt, heißt es mit Blick auf die Ausgangssituation vom 8. November 2017. Damals, vor gut 7 Wochen, war die Aktie dann erneut auf Kurse von weniger als 150 Euro nach unten gefallen. Der Wert hat bis dahin einen Abstand von gut 3 %, den es aufzuholen gilt. Zuletzt hatte die Aktie binnen einer Woche kaum Kursbewegungen vollzogen. Innerhalb von zwei Wochen war es um gut 2 % nach oben gegangen. In der zurückliegenden Woche jedoch sind die Kurse zweimal um mehr als 1,5 % geschwankt – einmal nach oben, einmal nach unten. Doch auch hierin ist noch kein entscheidendes Signal zu erblicken.

Die Unterstützungen zwischen 125 Euro und 140 Euro gelten als relativ fest. Die Überwindung der Obergrenze von 151,65 Euro wiederum würde dazu führen können, dass Apple Richtung 200 Euro marschiert. Daraus resultiert das hohe Potenzial. Wirtschaftlich gab es keine bedeutenden Nachrichten. Dennoch sind noch 80 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen halten. Niemand verkauft den Wert.

Technische Analysten: Deutlicher Kauf

Technische Analysten sehen Apple ebenfalls im Kaufmodus. In allen zeitlichen Dimensionen ist der Wert aufwärts gerichtet. Die Distanz von 9 % zum GD200 ist groß – dies ist ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.