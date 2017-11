Wochenanalyse Apple: Neuer Rekord steht an!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat auf den ersten Blick in der abgelaufenen Woche enttäuscht. Vermeintlich wurden sogar fallende Notierungen eingefahren. Chartanalysten betonen jedoch gerade jetzt, dass die Aktie vor einem schönen Ausbruch nach oben stehe. Wahrscheinlich ist sogar die Jagd auf neue Allzeithochs. Im Einzelnen: Die Aktie ist per Wochensaldo sogar um 1,5 % geklettert. Innerhalb der abgelaufenen Woche hat der Wert am Ende letztlich immer ein steigendes Niveau angezeigt. Dabei wurde das Minus in den beiden zurückliegenden Wochen auf 2 % reduziert. Innerhalb eines Monats ist es sogar um mehr als 11 % nach oben gegangen. Das Jahresergebnis beläuft sich mittlerweile auf ein Plus von über 32 %. Nun sieht es gut aus!

Die Chartanalysten verweisen zudem darauf, dass das bisherige Allzeithoch bei 151,65 Euro noch sehr schnell erreicht werden kann. Das Top war erst am 8. November markiert worden Es fehlen ganze 3 %. Nach unten sind die Kurse gut geschützt. Die Unterstützungen finden sich zwischen 125 und 135 Euro. Die 140er-Marke wurde zuletzt nicht getestet.

Wirtschaftlich orientierte Analysten: Apple wird weiter gekauft

Apple konnte für sich verbuchen, dass der wohl größte Value-Investor der Welt, zuletzt weiter gekauft hat. Damit ist viel gesagt: Apple geht es immer besser. Immerhin sind auch noch 85 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 15 % wollen halten, niemand verkauft derzeit.Technische Analysten verorten den Wert im Aufwärtstrend. Die Kurse sind in den mittel- und langfristigen zeitlichen Dimensionen im Hausse-Modus. Der GD200 ist 9 % entfernt. Daraus geht ein klares Kaufsignal hervor! Allerdings würden die Kurse bei einem Niveau von 134,50 Euro wieder mit dem Abwärtstrendwechsel kämpfen müssen. Insofern ist bei diesem Technologie-Unternehmen ein Rücksetzer immer zu unterstellen. Dies geben technische Analysten für die Weihnachtswochen mit auf den Weg.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.