Wochenanalyse Apple: Neue Rekorde in Sicht!

Liebe Leser,

die Kultfirma Apple bringt in diesen Tagen das neue iPhone x an den Verkaufsstart. Dies hat offensichtlich die Börsen beflügelt. Immerhin konnte Apple im Laufe der vergangenen Woche mit 148,92 Euro den höchsten Kurs aller Zeiten vermelden. Aus Sicht der charttechnischen Analyse ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis 150 Euro und darüber hinaus noch deutlich höhere Kurse avisiert würden. Immerhin ging es in der zurückliegenden Woche um annähernd 6 % nach oben. In den beiden vergangenen Wochen beläuft sich der Zuwachs sogar auf 12 %. Die Kurse folgen damit den Erwartungen der fundamental spezialisierten Analysten. Immerhin sind 85 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie von „Apple“ sei ein „Kauf“. 15 % „halten“ derzeit und niemand „verkauft“. Das Weihnachtsgeschäft wird brummen, so heißt es. Charttechnisch betrachtet stellen sich keine Widerstände mehr in den Weg. Schon bei 135 finden sich hingegen zahlreiche Unterstützungen, die den Kurs auf dem Weg nach oben absichern können.

Technische Analyse: Endlich der Durchbruch!

Technische Analysten sind der Meinung, dass sich die Aktie endlich von ihren Durchschnittskursen gelöst habe. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf 13 %, sodass der Hausse-Modus nun stark werde. Neue Rekorde sind in Sicht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.