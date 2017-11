Wochenanalyse Apple: Neue Rekorde in Griffweite!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat die vergangene Woche zum Schluss etwa auf dem Niveau beendet, auf dem das Unternehmen die Woche begonnen hatte. Dennoch hat sich die Anzahl charttechnischer starker Signale noch einmal vermehrt. So ist unter der Woche mit 151,55 Euro ein neues Allzeithoch gelungen. Damit setzte Apple eine Marke, die es in der nächsten Woche noch einmal zu überbieten gilt. Der Kurs könne dann, so lautet die Analyse, ohne weitere Widerstände sogar bis zu 200 Euro klettern. Damit eröffnet sich ein Potenzial von etwa 30 %.

Ohnehin befindet sich Apple im charttechnischen Aufwärtstrend. Immerhin konnte das Unternehmen binnen zweier Wochen sogar fast 10 % aufsatteln. In einem Monat war es um 14 % nach oben gegangen.

Wirtschaftlich gibt es nach der Einführung des neuen iPhones keine besonderen neuen Meldungen. Dennoch: 85 % aller Analysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei in einem „Kaufmodus“. 15 % wollen „halten“, niemand denkt an einen „Verkauf“.

Technische Analysten: Nunmehr klarer Hausse-Modus

Technische Analysten bescheinigen Apple unverändert, in einem breiten und starken Aufwärtstrend zu verlaufen. Die Aktie hat alle Trendpfeile aufwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beläuft sich auf 13 %. Neue Rekorde sind in Sicht!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.