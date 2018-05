Wochenanalyse Apple Aktie: Neue Rekorde – prima

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple hat in der abgelaufenen Woche Gas gegeben. Die Aktie sattelte gerade zum Ende ordentlich auf und schaffte neue Rekorde. Es sieht so aus, als solle der Wert auch weiterhin neue Rekorde schaffen und dabei ein neues Rekordhoch erzielen. Chartanalysten meinen, die Aktie habe mehr als 20 % Potenzial. Denn: Der Wert schaffte in der vergangenen Woche einen Aufschlag von mehr ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.