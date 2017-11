Wochenanalyse Amazon: Wer kann es sich leisten, nicht dabei zu sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

Amazon konnte auch in den Handelssitzungen der jüngeren Vergangenheit in dieser Woche überzeugen. Die Aktie zeigte auf, dass sie die Kraft besitzen wird, um jetzt eine sehr hohe Hürde zu überwinden und sich damit auf den Weg zu neuen Rekorden zu machen. Wahrscheinlich geht es um zweistellige Gewinne, so die Meinung der Chartanalysten mit Blick auf die jüngste Aufwärtsphase. Konkret: Übergeordnet ist die Aktie ohnehin im Aufwärtstrend, heißt es. Die Werte sind über einen längerfristigen Zeitraum hinweg im Seitwärtstrend gewesen. Ende Oktober kam es zu einem gewaltigen und bedeutenden Kurssprung, meinen Chartanalysten. Die Aktie näherte sich mit einem Schlag den 1.000 Euro und baute sogar eine wertvolle Unterstützung auf. Nun ging es im Wochenverlauf um weitere gut 3 % nach oben. Die Aktie schaffte damit jetzt bereits den Sprung auf ein neues Allzeithoch. 995 Euro stellen den bisherigen Rekord dar, der am 24. November festgeschrieben wurde.

Wird die Marke von 1.000 Euro überwunden, ist der Weg mangels Widerständen frei. So sind schnelle Kursgewinne in höherem Ausmaß denkbar. Nach unten ist die Aktie durch Unterstützungen zwischen 850 und 900 Euro gesichert, so die charttechnischen Experten. Das bisherige 6-Monats-Tief 791,31 Euro vom 28. August wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr schnell erreicht.

Wirtschaftlich: starke Aussichten

Die Aktie wurde zuletzt nicht durch wirtschaftlich bedeutendere Nachrichten belastet. Vielmehr gibt es in Deutschland einen Streik, der allerdings keine Auswirkungen haben sollte. 100 % aller Bankanalysten sind unverändert der Meinung, die Aktie sei ein Haltwert. Niemand verkauft, niemand hält Amazon.

Technische Analysten verorten den Titel im Hausse-Modus. Nun beträgt der Vorsprung auf den GD200 bereits 17 %. Bis zu Kuren von 852,06 Euro herrscht ein Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.