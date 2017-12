Wochenanalyse Amazon: Kaufsignale überall?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon konnte im Wochenverlauf das schöne Niveau der Vorwoche nicht ganz halten. Chartanalysten meinen, die Aktie kämpfe mit einer geradezu magischen Hürde. Deshalb sei der Wert möglicherweise etwas langsamer geworden. Dennoch sind sich die Experten so sicher, wie es die Branche zulässt: Wenn die magische Barriere deutlich überwunden wird, dann ist Amazon deutlich auf dem Weg zu neuen Tops und hat ein Potenzial in Höhe von mehr als 20 %. Bis dahin herrscht Einigkeit darüber, dass es zäher werden könne. Im Einzelnen: Die Aktie von Amazon befindet sich derzeit in einem übergeordneten und deutlichen Aufwärtstrend. Dabei erweist sich fast erwartungsgemäß die aktuell angesteuerte Barriere in Höhe von 1.000 Euro als sehr hoch. Solche Grenzen sind aus der Erfahrung der Chartanalysten oft geeignet für Investoren, um Gewinne mitzunehmen. Andere Investoren warten erst einmal ab, ob der Kurs deutlich darüber klettert. Und so ist die Entwicklung scheinbar noch offen. Dennoch: Tatsächlich rutschte die Notierung im Wochenverlauf von eingangs 1.000,50 Euro unter die Grenze. Dennoch fehlen lediglich 1,3 %, um diese Marke wieder zu erreichen. Also ist noch nichts passiert. Zudem ist der Kurs während der Woche an keinem einzigen Tag mehr als 1 % nach unten oder oben geschwankt. Dies spricht für eine übergeordnete und starke Aufwärtsbewegung, die derzeit lediglich pausiert.

Wirtschaftlich orientierte Analysten warten zunächst das Ergebnis des Weihnachtshandels ab, bevor neue Orientierungen kommen könnten. Ohnehin sind schon 100 % der Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Niemand hält, niemand vekauft.

Technische Analysten: Das sieht gut aus!

Technische Analysten sind der Auffassung, für die Aktie sehe es ganz gut aus. Schließlich ist der Wert in den vergangenen Monaten in nahezu jeder zeitlichen Dimensionen klar im Aufwärtstrend gelandet. Lediglich der GD20 wurde nun wieder abwärts gedreht. Auf den GD200 bei 871,09 Euro hat Amazon nun 13,3 % Vorsprung. Ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.