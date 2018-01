Wochenanalyse Amazon: Durchbruch geschafft!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon konnte in der vergangenen Woche ein wichtiges Zeichen setzen. Jetzt hat die Aktie aus Sicht von Chartanalysten die Chance, massive Kursgewinne von 20, 30 % zu realisieren. Widerstände seien im Grunde nicht in Sicht. Das Risiko dafür ist gering. Im Detail: Die Aktie konnte nun den laufenden Aufwärtstrend, der sich aus charttechnischer Sicht zeigt, bestätigen. Der Wert schaffte den Sprung auf mehr als 1.000 Euro, eine magische Hürde, die neue Impulse auslösen sollte. Dabei wurde am 5. Januar 2018 mit 1016 Euro ein neues Allzeithoch geschafft. Neue oder weitere Hürden sind nicht mehr sichtbar. Zudem sollte die Zone um 1000 Euro herum eine Unterstützung darstellen. Darunter sind auch 950 Euro eine massive Haltezone. Wirtschaftlich neue wichtige Nachrichten waren indes nicht verfügbar.

Dennoch sind noch 100 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. Niemand hält den Titel einfach, niemand möchte angesichts der guten Marktlage verkaufen.

Technische Analysten: Kaufkurse

Auch technische Analysten sind optimistisch. Die Trendpfeile sind in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen nach oben gedreht. Der GD200 ist nun schon 16 % entfernt. Daher sind für Amazon derzeit klar Kaufsignale zu sehen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.