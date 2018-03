Wochenanalyse Amazon: Die Aktie ist ein absoluter (neuer) Geheimtipp!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Liebe Leser,

Amazon hat im Laufe der Woche ebenfalls enttäuscht, wie so viele Werte aus den USA und auch in Deutschland. Es ging immerhin um gut 9 % nach unten, bis die Aktie am Freitag wieder etwas aufsatteln konnte. Dabei ist der Wert insbesondere aus Sicht der Chartanalysten jedoch noch lange nicht in eine negative Schleife geraten. Vielmehr konnte die Aktie aus ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.