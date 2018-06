Wochenanalyse Amazon Aktie: Der Wert ist in bester Verfassung – kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat auch in der abgelaufenen Woche deutlich überzeugt. Die Aktie befindet sich in einem sehr starken Aufwärtstrend, wenn die Analyse in diesem Jahr bis zum Jahresbeginn zurückgefahren wird. Leichte Kursverluste binnen der vergangenen Tage sind lediglich charttechnisch betrachtet vollkommen normale Korrekturen. Zumal diese auch wirtschaftlich durch immer neue Diskussionen über eine Abkühlung der Konjunktur sogar einen kleinen Grund haben

Ein Beitrag von Frank Holbaum.