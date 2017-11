Wochenanalyse Amazon: 1.000 Euro greifbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Amazon hat sich in den vergangenen Handelstagen nun der Obergrenze von 1.000 Euro angenähert. Der Kurssprung ist so groß, dass Chartanalysten mittlerweile vermuten, bis zu einem endgültigen Durchbruch könne es nicht mehr lange dauern. Die Aktie begann zum Wochenauftakt bei weniger als 900 Euro. Der Wochenendkurs von 958 Euro zeigt, dass die nächste Aufwärtsphase nicht mehr weit entfernt ist. Durch den Wochenverlauf ist Amazon auch ohne wirtschaftlich imposante Nachrichten in einen charttechnisch massiven Aufwärtstrend übergegangen. Binnen zweier Wochen wurden mehr als 14 % Plus erzielt. 100 % der Bankanalysten sind der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. Niemand ist so konservativ, dass der Wert „gehalten“ werden müsse. Niemand möchte „verkaufen“.

Der Wert hat mit dem neuen Allzeithoch nun keine Widerstände in Sicht – bis auf die 1.000er-Marke. Wird die überwunden, dann dürfte es rasch weiter aufwärts gehen. Nach unten ist die Aktie vor allem durch das aktuelle 6-Monats-Tief bei 791 Euro abgesichert.

Technische Analysten: Kurs ist stark

Technische Analysten sind derzeit der Meinung, der Wert sei in einen schnellen und kräftigen Aufwärtstrend übergegangen. Der GD200 verläuft bei 836,91 Euro und ist nun 15 % entfernt. Deshalb sind auch nach dieser Auffassung neue Rekorde jenseits von 1.000 sichtbar!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.