Wochenanalyse Alphabet Aktie: Dies ist endlich der Durchbruch! Kaufen!

Alphabet hat in der abgelaufenen Woche ein Plus von mehr als 6,5 % geschafft. An dieser Stelle hatten wir bereits mehrfach einen entsprechenden Durchbruch nach oben erwartet und die Gründe auch aus charttechnischer Sicht erläutert. Nun hat die Aktie einen klaren kurzfristigen Aufwärtstrend bestätigt und die wichtige Kursgrenze von 900 Euro nach oben durchbrochen. Der Weg zu bisherigen Rekordkursen ist frei. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.