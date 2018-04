Wochenanalyse Allianz: Das neue Tief ist schon wieder überwunden – Kaufkurse!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

die Aktie der Allianz hat vor gut einer Woche ein neues 6-Monats-Tief erreicht. Nun wird es allerdings nach Ablauf der vergangenen Woche schon wieder deutlich erfreulicher. Immerhin konnte die Aktie gegen den Markt 2,5 % Plus erzielen. Dies hat das Tief schon wieder in den Hintergrund gerückt. Im Detail: Charttechniker sind ohnehin der Meinung, die Aktie befinde sich in einem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.