Wochenanalyse Allianz: Perfekter Marsch!

Die Allianz hat in den Handelstagen der zurückliegenden Tage mit einem Aufschlag von 1 % noch keinen ausgesprochenen Durchbruch geschafft. Dennoch sind die Chancen auf einen massiven Kursgewinn hoch, meinen die Chartanalysten. Denn die Aktie hat in zwei Wochen 3 % gewonnen und liegt im Monatsvergleich nun sogar über 6 % vorne. Das sieht überragend aus, so die Meinung der Chartanalysten. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.