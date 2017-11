Wochenanalyse Allianz: Einsteigen!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Liebe Leser,

Allianz hat in der abgelaufenen Woche ein deutliches Zeichen für einen weiteren Rekordlauf gesetzt. Die Aktie konnte auf der einen Seite minimal gewinnen, auf der anderen Seite auch in schwächeren Handelsphasen relative charttechnische Stärke unter Beweis stellen. Die Aktie sollte nun über eine magische Grenze klettern. Dann könnten Gewinne von mehr als 20 % folgen. Im Detail: Die Aktie gewann allein am letzten Handelstag der Woche 1 % dazu. Damit wurde das bisherige 15-Jahres-Hoch (!) von 203,50 Euro, erreicht am 2. November 2017, beinahe wieder erreicht werden. Dieses Top war nach einem raschen Kursanstieg in den zurückliegenden Monaten zunächst zu hoch. Dennoch sollte nach Meinung der charttechnischen Analysten der weitere Anstieg schnell gelingen können. Lediglich 200 Euro könnten sich als Hürde erweisen.

Wenn das neue Top markiert ist, dann würde der Wert oberhalb von 203,50 Euro keine Widerstände bis zu 250 Euro bzw. 300 Euro vor sich finden. Die Aktie hat demnach Potenzial von über 20 % allein bis zu 250 Euro.

Wirtschaftliche Einschätzungen: Allianz ist stark

Die Allianz ist auch nach Ansicht wirtschaftlicher orientierter Analysten ein starker Wert. Immerhin sind aktuell 50 % der Experten der Meinung, die Allianz sei ein Kauf. 45 % wollen halten und 5 % plädieren für einen Verkauf. Auch die Nachrichtenlage bleibt aussichtsreich. Die Expertenstimmen für die gesamte Versicherungsbranche sind positiv gewesen.

Technische Analysten: Aktie sehr stark

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Hausse-Modus. Der GD200 ist derzeit mehr als 10 % entfernt. Die innere Stärke ist daher hoch. Dies ist ein starkes Kaufsignal! Allerdings würden die Kurse bei 197 Euro bzw. bei 194 Euro in den kurzfristigen Abwärtstrend rutschen, sodass Schwankungen in den kommenden Wochen nicht überraschend wären. Das Kaufsignal würde sich bei Notierungen von mehr als 205 Euro deutlich verstärken!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.