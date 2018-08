Wochenanalyse Allianz Aktie: Das sieht richtig gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie der Allianz hat in den vergangenen Handelstagen keine großen Sprünge mehr nach oben geschafft. Dennoch sind die Aussichten auf steigende Kurse nach Meinung von charttechnischen Analysten besser denn in den zurückliegenden Wochen. Denn die Aktie hat zuletzt seit Ende Juni einen aus charttechnischer Sicht klaren Sprung nach oben geschafft. Die Notierungen klettern an der Aufwärtstrendgeraden entlang, die sich seither ...

Ein Beitrag von Frank Holbaum.