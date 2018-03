Wochenanalyse Alibaba: Ein echtes Kaufsignal!

Liebe Leser,

Alibaba konnte in der Woche mehr als 5 % aufsatteln. Ein tolles Zeichen für die Aktie, die bislang in einem Seitwärtstrend verharrte. Wenn es nach Chartanalysten geht, dann sollte die Aktie nun einen Ausbruch nach oben hinlegen. Eine Ausbruch, der durchaus Kursgewinne von bis zu 40 Euro, also mehr als 20 % bringen kann. Im Einzelnen: Die Aktie ist um ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.