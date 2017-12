Wochenanalyse Alibaba: Tolle Aussichten!

Liebe Leser,

die Aktie von Alibaba ist zuletzt wieder mit einem deutlichen Aufwärtssignal an den Markt gekommen. Die Aktie konnte im Wochenverlauf bestätigen, dass es nun in einem weiteren Angriff um die Eroberung der Obergrenze von 150 Euro geht. Gelingt dies, sind mittelfristig sogar Kursgewinne von 30 % möglich, heißt es mit Blick auf die jüngste Entwicklung. Chartanalysten halten den Titel von Alibaba für relativ gut abgesichert. Im Einzelnen: Insgesamt ist die Aktie in einem stärkeren Aufwärtstrend. Der Titel konnte zuletzt innerhalb eines Aufwärtstrendkanals nach oben klettern. Dabei blieben die Notierungen allerdings bei einem Allzeithoch von 162,75 Euro am 7. November stecken und setzen wieder zurück. Gewinnmitnahmen, die charttechnische Analysten für üblich halten. Das bisherige 6-Monats-Tief von 120,81 Euro, markiert am 29. Juni 2017, ist bislang nicht mehr in den Fokus der Charttechniker gerückt. In der abgelaufenen Woche nun ging es um 1 % nach oben. Dabei hat die Aktie also 150 Euro erneut in den Fokus gerückt. Im Wochenverlauf war es zwar anfangs an zwei Tagen wieder bergab gegangen. Dann jedoch erholte sich der Titel und legte an drei aufeinanderfolgenden Tagen zu. Dies ist ein schönes Zeichen im Kampf um 150 Euro. Über dem bisherigen Allzeithoch ist nun sogar ein Angriff auf 200 Euro denkbar. Der Abstand zur runden Marke von 200 Euro ist groß genug, um die Aktie als attraktiv zu deklarieren.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten wurden nicht erzeugt. Dabei beobachten Bankanalysten den Wert ohnehin kaum. Deshalb gibt es derzeit auch keine nennenswerte Anzahl an Empfehlungen für die Aktie. Insofern ist die Stimmung neutral.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Technische Analysten sprechen aktuell von einem klaren Aufwärtstrend. Immerhin sind die Trendsignale in allen zeitlichen Analysephase grün oder sehr knapp vor der Überwindung. Der GD200 verläuft 13 % entfernt. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.