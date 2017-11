Wochenanalyse Alibaba: Nichts zu meckern – hier wird verdient!

Liebe Leser,

die Aktie von Alibaba hat zuletzt starke Signale hinterlassen. Chartanalysten rechnen nach dem Verlauf der zurückliegenden Woche damit, dass die Aktie ihren Aufwärtstrend fortsetzen wird und ein Potenzial von über 20 % aufweisen würde. Dabei sei auch die Sicherheit des Kursverlaufes vergleichsweise hoch. Konkret: Die Aktie hat binnen einer Woche ein Kursplus von 2 % geschafft. Dies bettet sich ein in den Kursgewinn von fast 10 % binnen eines Monats. Dabei befindet sich der Wert in einem längerfristigen charttechnischen Aufwärtstrend, der in den zurückliegenden 6 Monaten sogar zu einem Plus von 43 % geführt hat. Seit Jahresanfang konnte Alibaba ein Plus von 92 % für sich verbuchen. Der Trend dürfte sich dementsprechend aus Sicht der charttechnischen Experten nahtlos fortsetzen.

Das erste Kursziel liegt bei 162,75 Euro. Hier befindet sich das jüngst erreichte Allzeithoch , das am 7. November markiert worden ist. Darüber ist der Weg mangels Widerständen frei, so dass sogar ein Marsch auf 200 Euro naheliegt. Runde Marken gelten als Magnet für die Märkte. Nach unten ist der Wert durch die stets ansteigenden Kurse in Form einer Aufwärtstrendgeraden abgesichert. Zudem sind im Verlauf mehrere Zwischenetappen erreicht worden, so etwa bei 150 Euro.

Wirtschaftlich: Keine Negativsignale

Von der wirtschaftlichen Seite her gab es weiterhin keine Signale, die das Meinungsbild des Marktes hätten ändern können. Die Aktie ist weiterhin nach Ansicht der Bankanalysten kaum zu analysieren, womit es nur sehr wenige Empfehlungen gibt, die also keinen Rückenwind geben können. Dennoch: Immerhin sind die auch keine Warnungen zu vernehmen. Bei chinesischen Unternehmen ist dies in Deutschland bereits ein gutes Zeichen.

Technische Analysten verorten Alibaba in einem Aufwärtstrend. Die Aktie sei in allen zeitlichen Dimensionen oberhalb des GD angesiedelt. Der Abstand zum GD20 allerdings beträgt nur 1 %. Dennoch: Der Hausse-Modus ist breit aufgestellt und stark. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.