Wochenanalyse Alibaba: Kaufen ist die richtige Antwort!

Alibaba hat in der abgelaufenen Woche den Aufwärtstrend bestätigt, den Chartanalysten und wir der Aktie zuletzt ohnehin bescheinigt hatten. Nunmehr ist der Wert auf dem Weg zu seinem Allzeithoch und hat darüber noch Kurschancen auf eine wichtige runde Marke. Nach dieser Woche ist das Kaufsignal deutlicher geworden. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich im Hausse-Modus. Dabei musste der Wert zuletzt einige Wochen lang zwischen wichtigen Unter- und Obergrenzen hin- und herschwanken. Dennoch konnte nun ein Ausbruch verzeichnet werden. In der zurückliegenden Woche ging es gleich um 9 % nach oben. Das wiederum signalisiert, dass jetzt wieder mehr Käufer unterwegs sind. Faktisch ist das Allzeithoch 162,75 Euro vom 7. November 2017 wieder nahe gekommen. Es fehlen 3,5 %. Darüber dann sollte der Weg frei sein, um sich relativ zügig dem runden Hindernis bei 200 Euro zu nähern. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial in Höhe von mehr als 25 % für den Wert. Nach unten schützen zunächst die runden 150, darunter dann einige zähere Unterstützungslinien bis zu 140 Euro.

Wirtschaftlich gab es keine neuen Nachrichten. Bankanalysten halten sich bedeckt.

Technische Analysten: Kaufen!

Technische Analysten meinen, die Aktie sei im klaren Aufwärtstrend. Der GD200 verläuft bei 132,98 Euro. 18 % entfernt. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.