Wochenanalyse Alibaba: Hier geht es stramm aufwärts!

Liebe Leser,

die Alibaba Group ist auch nach dieser Woche auf dem Weg zu neuen Rekorden. Die Aktie konnte zuletzt am Freitag – je nach Börse – bis zu knapp 3 % gewinnen und hat damit unter dem Strich minimale Aufschläge bezogen auf eine Woche erzielt. Entscheidend ist für charttechnische Spezialisten allerdings vielmehr, dass die Aktie am 7. November mit 162,75 Euro ein neues Allzeithoch erzielt hat. Ausgehend davon wird eine hohe innere Stärke diagnostiziert. Die Spezialisten erwarten, die Aktie würde auch in den kommenden Wochen immer wieder neue Tops schaffen.

Grundlage ist unter anderem auch die gute Aussicht, die das Unternehmen kürzlich bezogen auf den künftigen Umsatz formulierte. Der Umsatz wird weiter steigen. Dies könnte dazu führen, dass anders als bislang mehr fundamental orientierte Analysten sich äußern werden. Damit ist ein neuer Impuls zu erwarten.

Kursziel dürften aus Sicht von Chartanalysten oberhalb des bisherigen Allzeithochs dann 200 Euro sein.

Technische Analysten: Klarer Trend!

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Aufwärtstrend. 30 % Abstand zur 200-Tage-Linie sowie der Umstand, dass alle Trendpfeile aufwärts gerichtet sind, liefern ein eindeutiges Signal: Alibaba dürfte weiter klettern!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.