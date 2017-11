Wochenanalyse Alibaba Group: Erneut mit Top!

Liebe Leser,

die Aktie von Alibaba konnte zuletzt wieder deutliche Aufwärtssignale setzen. Die Aktie begann in der abgelaufenen Woche bei Kursen unterhalb der runden und bedeutenden Obergrenze von 150 Euro. Die Kurse kletterten eindeutig darüber und konnten binnen des Wochenverlaufs mit 166 sogar ein neues Top erzielen. Ein kleiner Abschlag um gut 6 Euro zum Wochenende hat die Euphorie etwas eingedämmt. Nun kommt es auf mittelfristige Signale an. Wirtschaftlich einflussreiche Informationen rund um die Aktie von Alibaba waren nicht zu verzeichnen. Deshalb sind weiterhin keine wirtschaftlich orientierten Analysten bereit, in nennenswertem Umfang Empfehlungen auszusprechen.

Chartanalysten haben das Wort. Basierend auf Tagesendkursen ist mit 160,24 in der abgelaufenen Woche das neue Allzeithoch markiert worden. Dabei kletterten die Notierungen entlang einer Aufwärtstrendgeraden, die nun als Unterstützung dient. Die Kurse haben zunächst die Grenze von 150 Euro überwunden und sind damit auch dort nach unten geschützt. Neue Rekorde sind in den kommenden Wochen wahrscheinlich!

Technische Analyse: Trend ist klar!

Die technischen Analysten sind ebenfalls von der Fortsetzung des Aufwärtstrends überzeugt. Die Aktie hat in jeder Hinsicht die Trendsignale nach oben gedreht. Erst ab Kursen von 121,50 Euro droht wieder ein Abwärtstrend!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.