Wochenanalyse Alibaba Aktie: Das ist ein vorläufiges Ende..

Alibaba musste am Ende der vergangenen Woche ein verheerendes Ergebnis einräumen. Der Wert ist derzeit in einer Verfassung, die erwarten lässt, dass es massiv um weitere mehr als 10 % nach unten geht. Zudem ist nun ein charttechnischer Abwärtstrend erreicht. Die Notierungen sind in einer Woche um mehr als 7 % nach unten gerauscht. Binnen zweier Wochen ging es damit um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.