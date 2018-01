Wochenanalyse Aixtron: Das ist eine spektakuläre Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron hat in der vergangenen Woche die vormals guten Signale nicht ganz bestätigen können, offeriert allerdings interessante Aussichten, meinen die Spezialisten aus der charttechnischen Analyse. Denn: Nun könnten die Werte erneut um mehr als 10 % nach oben steigen. Konkret: Die Aktie befindet sich in einem übergeordneten langfristigen Aufwärtstrend, der nun seit Ende des Jahres 2017 etwas ins Stocken geriet. Der Wert pendelt zwischen verschiedenen Ober- und Untergrenzen, die nun erobert werden sollten. Nach unten ist die Aktie zunächst bei 12 Euro relativ gut geschützt. Darunter finden sich charttechnisch bedeutende Unterstützungen in Höhe von etwa 11,80 Euro. Nach oben allerdings gilt es nun, die 13er-Marke zu überwinden. Gelingt dies, dann sind 14 Euro eine weitere Hürde, bis es zum aktuellen 5-Jahres-Hoch 14,68 Euro vom 24. November 2017 nach oben gehen kann. Bis dahin fehlen 12 %. Darüber hat die Aktie charttechnisch betrachtet freie Fahrt.

Wirtschaftlich betrachtet ist die Stimmung gemischt. 30 % der Bankanalysten wollen kaufen, 25 % halten und 45 % verkaufen.

Technische Analysten: Ein Kauf!

Technische Analysten indes sind der Auffassung, der Wert sei ein Kauf. Bei 8,47 Euro befindet sich die 200-Tage-Linie. 52 % Vorsprung darauf bedeuten ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.