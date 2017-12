Wochenanalyse Aixtron: Spekulative Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron hat im Wochenverlauf einige starke Volten geschlagen. Nun sind Chartanalysten der Meinung, die Aktie stehe vor einem wichtigen und vor allem mächtigen Entscheidungskampf. Der Wert habe die Chance, demnächst auf frühere Tops zu klettern und würde damit zumindest ein Plus von 17 % schaffen. Dennoch könne es auch – überraschend – abwärts gehen. Insofern lohnt es sich, hier genau hinzusehen. Im Detail: Die Aktie ist binnen Wochenfrist um 3 % gefallen. Damit hat sich das Ergebnis für die abgelaufenen beiden Wochen bei immerhin noch plus 3,5 % eingependelt. Der Wert notiert übergeordnet zwar in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dennoch sind kurzfristige Schwächen offensichtlich. So konnte Aixtron in den vergangenen vier Wochen das Kursniveau bei 14,57 Euro nicht annähernd halten. Die Notierung sank gleich um 16 %. Immerhin: In der abgelaufenen Woche blieben die meisten Tage positiv. Es ging mit einem Plus von gut 4 % los. Daraufhin kam es noch zu einem kleineren Aufschlag. Am 20. Dezember dann gab die Notierung um annähernd 9 % nach, womit die nächst Eskalationsstufe im kurzfristigen Kursrutsch erreicht schien. Doch am 1. Dezember wurden gleich wieder 4 % gewonnen. Nun verteidigte Aixtron die charttechnische Untergrenze bei 12 Euro letztlich souverän. Auch darunter verlaufen bei 11,80 Euro noch bedeutende Haltepunkte. Gelingt es, hier nach oben zu schwenken, sind 14,57 Euro das erste Ziel für das avisierte Comeback. Darüber sind sogar 20 Euro greifbar, heißt es.

Wirtschaftlich wichtige Nachrichten wurden nicht mehr verzeichnet. Dabei sind aktuell 30 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen den Wert halten und 45 % halten einen Verkauf für die beste Lösung. Es bleibt auch in diesem Sektor spannend.

Technische Analysten: Formal grün

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei formal im Aufwärtstrend. Die Kurse notieren gegenüber dem GD200 49,5 % höher. Erst bei 10 Euro würde ein Abwärtstrendwechsel in Betracht zu ziehen sein. Dies ist ein Kaufsignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.