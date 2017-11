Wochenanalyse Aixtron: Neue Rekorde in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron konnte in der zurückliegenden Woche wieder starke Signale setzen. Die Aktie ist zwar auf einem höheren Niveau gestartet, bestätigte jedoch eine wichtige Untergrenze und hat Potenzial für Kursgewinne um mehr als 20 %. Im Detail: Chartanalysten beschreiben diese Woche als wichtigen Test. Die Aktie ging bei 14,63 Euro ins Rennen. Dies war das bisherige 5-Jahres-Hoch vom 10. November 2017. Das Niveau konnte nicht gehalten werden, es drohte ein Rutsch auf weniger als 14 Euro. Mitten in der Woche drehte die Aktie jedoch wieder aufwärts. Damit wurde ein starkes Zeichen gesetzt.

Die Aktie gewinnt wieder an Dynamik und sattelte nach drei Verlusttagen und einem Test der 14-Euro-Marke wieder kräftig auf und eroberte am 16. November die Marke nachhaltig. Damit sei das 5-Jahres-Top wieder möglich. Darüber, so charttechnische Analysten, sei Luft bis zu den runden 20 Euro. Immerhin 35 % der wirtschaftlich orientierten Bankanalysten sind noch der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen halten, 40 % aber wollen nun verkaufen.

Technische Analysten: Aufwärtstrend intakt

Technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei klar im Aufwärtstrend. 102 % Abstand zur 200-Tage-Linie signalisieren: Die Aktie bietet ein sehr deutliches Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.