Wochenanalyse Aixtron: Hier warten weitere Gewinne!

Aixtron hat in der abgelaufenen Woche seine Charttechnik-Analysten erneut überzeugt. Die Aktie legte zwar nur leicht zu, bewegt sich aber auf neuem Rekordniveau und könnte von dort aus Gewinne in Höhe von 25 % oder etwas mehr heben, meinen die charttechnischen Spezialisten. Im Einzelnen: Übergeordnet ist das langfristige Chartbild ausgezeichnet. Die Aktie befindet sich in einem langen und stetigen Aufwärtsmarsch. Dabei wurden zwar mehrfach Pausen eingelegt, jedoch dadurch auch Unterstützungen aufgebaut. Die Aktie rüttelt nun an früheren Tops.

Das Plus der abgelaufenen Woche liegt „nur“ bei 3,6 %. Dennoch: Die Kurse haben damit zum Wochenausklang ein neues 5-Jahres-Top erreicht. Dies ist ein starkes Zeichen, das nach Meinung von Charttechnikern nun noch dadurch verbessert werden müsse, dass auch 15 Euro überwunden werden. Wenn dies gelingt, dann ist der Weg auf die runden 20 Euro frei. Denn: Widerstände sind bis dahin nicht mehr zu sehen. Die Aktie hat damit ein Potenzial von 25 %.

Wirtschaftlich orientierte Analysten: Wenig Neues

Wirtschaftlich orientierte Analysten erhielten in der abgelaufenen Woche wenig Anhaltspunkte für neue Einschätzungen. Immerhin aber sind weiterhin 35 % der Experten aus Bankhäusern der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 25 % wollen halten, 40 % plädieren für einen Verkauf des Papiers. Unter dem Strich ist die Stimmung bei den Bankanalysten also gemischt.

Technische Analysten positionieren sich eindeutiger: Die Aktie ist nach dieser Woche im starken Aufwärtstrend. Alle Trendsignale sind positiv. Die Aktie hat einen Vorsprung von mehr als 100 % auf den GD200. Ein klares Kaufsignal! Indes sollten Investoren darauf achten, dass der Kurs bei 14,09 Euro unter den bisherigen GD20 fallen würde. Hier befindet sich also ein kleiner Wermutstropfen, weil ein Trendwechsel auf kurzfristig fallende Notierungen hinweisen würde.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.