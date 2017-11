Wochenanalyse Aixtron: Am Ende läuft der Trend weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Liebe Leser,

Aixtron hat in der abgelaufenen Woche eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Anfangs ging es steil nach oben, um dann nach und nach nach unten zu sacken. Am Ende der Woche dann ist die Aktie schnell und steil aufwärts geklettert. Damit steht unter dem Wochenergebnis ein grünes Pluszeichen. Am Freitag war es extrem stark um mehr als 8 % aufwärts gegangen. Unter dem Strich steht daher auch ein neues 5-Jahres-Hoch. Das bisherige Top von 14,54 Euro, erzielt am 3. November, ist jetzt nach oben verschoben worden. Darauf hatten Charttechniker gewartet.

Die Aktie befand sich lange Zeit im Wartemodus auf genau dieses Top, denn jetzt ist der Weg nach oben ganz frei. Bis zu 20 Euro findet sich kein Widerstand, der nennenswert wäre. Das 15-Jahres-Hoch 33,48 Euro vom 12. Januar 2011 ist sogar fast 60 % entfernt. Das Potenzial ist also enorm. Die Aktie ist auch bei wirtschaftlich orientierten Analysten noch teils auf der Kaufliste. 35 % wollen nach dieser Woche „kaufen“, 25 % „halten“, allerdings verkaufen auch 40 % der Analysten.

Technische Analysten: Aktie im klaren Trend

Technische Analysten bescheinigen Aixtron einen klaren Aufwärtstrend. Die Aktie hat in allen zeitlichen Dimensionen den Hausse-Modus erreicht. Der GD200 als Maßstab für die langfristigen Trends ist um 116 % distanziert worden. Nach dieser Woche ist eindeutig: Die Aktie ist im starken und breit aufgestellten Hausse-Modus.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.