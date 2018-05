Wochenanalyse Aixtron Aktie: Jetzt kommt es drauf an!

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Aixtron hat in der abgelaufenen Woche schon wieder Zeichen gesetzt. Die Aktie ist auf dem Weg nach unten. Allerdings läuft der Wert direkt auf eine wichtige Unterstützung in Höhe von 12 Euro zu. Diese Marke könnte in den kommenden Tagen zu einem Comeback nach oben führen. Denn: Chartanalysten verweisen darauf, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum im Seitwärtstrend verlaufen ist, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.