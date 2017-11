Wochenanalyse Adidas: Warum läuft es nicht?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

die Aktie von Adidas hat in der vergangenen Woche das bislang erhoffte Comeback nach oben nicht geschafft. Charttechniker meinen, die Aktie habe dennoch alle Chancen, noch einmal mehr als 10 % zu gewinnen und damit die Hürde von 200 Euro zu erreichen und gegebenenfalls zu knacken. Die Wende sollte allerdings schnell einsetzen. Im Einzelnen: Übergeordnet befindet sich die Aktie von Adidas immer noch im charttechnischen Aufwärtstrend. Die Aktie hat lediglich eine kleinere Schwächephase eingeläutet, nachdem am 4. August 2017 das bislang gültige Allzeithoch bei 199,95 Euro markiert worden war. Mit anderen Worten: Adidas war denkbar knapp an der magischen Kursgrenze in Höhe von 200 Euro gescheitert. Nahezu mustergültig haben die Märkte die Gewinne vom Tisch genommen.

Dass es allerdings zu keinem Einbruch kam, ist ein gutes Zeichen. Immerhin verloren die Kurse binnen eines Monats nur 5,5 %, wobei gut die Hälfte davon in der abgelaufenen Woche abgegeben wurden. Nach unten ist der Wert spätestens bei 164,35 Euro relativ gut abgesichert. Hier hatte Adidas am 29. Juni 2017 das bisher gültige 6-Monats-Tief erreicht. Also sind die Chancen nach oben – oberhalb von 200 Euro – mindestens genauso gut wie die Risiken nach unten.

Der Markt bleibt ruhig

Wirtschaftlich betrachtet haben sich nicht viele Änderungen ergeben. Das Unternehmen verbreitete keine neuen Nachrichten am Markt. Auch das Branchenbild verschlechterte sich nicht. Immerhin sind auch noch 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 40 % wollen lediglich halten, niemand allerdings möchte verkaufen.

Technische Analysten verweisen darauf, das Unternehmen sei nunmehr formal im Abwärtstrend. Nun wurde auch der GD200 unterschritten. Formal liegt also ein geringes, aber messbares Verkaufssignal vor! Dies kann jedoch schon in kürzester Zeit wieder gedreht sein.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.