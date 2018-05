Wochenanalyse Adidas Aktie: Diese Aktie ist jetzt ein „Muss“ – oder?

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

In Deutschland fiel Adidas in der vergangenen Woche dadurch auf, dass zahlreiche Bundesligisten im Fussball neue Trikots des Herstellers vorgeführt haben. Dies ist ein Vorgeschmack auf die neue Saison, in der es sowohl für die Bundesliga als auch für Nationalmannschaften bei der anstehenden Fussball-WM in Russland neue Trikots gibt, die mächtige Kaufimpulse auslösen dürften. Dies allerdings spiegelt sich in den Umsatzerwartungen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.