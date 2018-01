Wochenanalyse ADVA: Sehr starkes Kaufsignal!

Liebe Leser,

ADVA hat eine sehr starke Woche hinter sich gebracht. Die Aktie konnte zuletzt am Freitag 6 % aufsatteln und schaffte damit einen massiven weiteren Ausbruch nach oben. Jetzt könnte es bis auf 9 Euro hinauf gehen. Dies sind mehr als 20 % Luft, die für Investoren nach Meinung charttechnischer Analysten nun möglicherweise zu heben sind. Im Einzelnen: Die Aktie konnte mit dem massiven Plus am Freitag den Ausbruch aus einem kleinen Seitwärtstrend seit August, bei dem es zwischenzeitlich auch deutliche Einbrüche nach unten gegeben hatte, bestätigen. Die Aktie ist im neuen Jahr und damit in der ersten, vergangenen Handelswoche gleich um 20,8 % nach oben marschiert. Dies ist ein starkes Aufwärtssignal. Kursziele finden sich nun beim 6-Monats-Hoch 8,98 Euro, das am 10. Juli 2017 erreicht worden war. Zudem könne die Aktie dann sogar um die Hürde bei 10 Euro kämpfen, so die Meinung der Charttechniker.

Wirtschaftlich bedeutende Nachrichten gab es lediglich durch eine positive Studie.

Technische Analysten: Starkes Kaufsignal kommt!

Formal ist die Aktie nach Meinung technischer Analysten noch im Abwärtstrend. Doch der GD200 ist nun nur 2,7 % entfernt. Es ist eine Frage von wenigen Tagen, um ein Kaufsignal zu generieren!

